Großbritannien: Hermes erleidet Niederlage im Prozess um Scheinselbstständigkeit

LeedsDer Paketdienst Hermes in Großbritannien hat vor Gericht eine Niederlage in Sachen Scheinselbstständigkeit kassiert. Ein Arbeitsgericht in Leeds entschied am Montag, dass 15 ehemalige und aktuelle Kurierfahrer nicht als Selbstständige, sondern als Angestellte einzustufen sind. Sie hätten daher Anspruch auf Urlaubsgeld und den gesetzlichen Mindestlohn.