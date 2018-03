Großbritannien: Kentucky Fried Chicken geht das Hühnchen aus – DHL ist schuld

LondonEin Mangel an Hühnern hat die Fast-Food-Kette KFC („Kentucky Fried Chicken“) zur vorübergehenden Schließung von Hunderten Restaurants in Großbritannien gezwungen. Das Problem sei am Wochenende nach einem Wechsel in der Lieferkette zur Deutschen-Post-Tochter DHL entstanden, teilte KFC am Montag im Internet mit.