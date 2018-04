Großbritannien: Supermarktketten Sainsbury's und Asda planen Mega-Fusion

In Großbritannien bahnt sich im Einzelhandel eine Mega-Fusion der beiden Supermarktketten Sainsbury's und Asda an. Dies geht aus einer Mitteilung von Sainsbury's vom Samstag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in London vorliegt. Die Gespräche seien bereits vorangeschritten, heißt es darin. Details dazu will Sainsbury's aber erst an diesem Montag bekanntgeben.