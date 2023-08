„Großer Irrtum“ Hannovers Oberbürgermeister rechnet mit Investor Lars Windhorst ab

Der ehemalige Hertha-Investor Lars Windhorst hatte 2019 über eine Firma Gewerbeflächen, Büros und Wohnungen in dem sanierungsbedürftigen Komplex in Hannover übernommen. „Er hat tolle Bilder gezeigt – das Ihme-Zentrum sah plötzlich aus wie das Burj Khalifa in Dubai – völlig verglast, alles sollte super werden. Er hat Investitionen versprochen, um eine Wertsteigerung zu erzielen“, so Onay. Die Stadt Hannover hatte Windhorst im Gegenzug garantiert, für 20 Jahre Büroflächen im Objekt anzumieten, wenn die Sanierung vorangeht. Zu der erhofften grundlegenden Sanierung kam es dann aber nicht.