Großhändler: Metro verzeichnet erneut deutliches Umsatzplus

Der Großhandelskonzern Metro hat nach einem zweistelligen Wachstum im vierten Quartal den Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) um 21,4 Prozent auf knapp 30 Milliarden Euro gesteigert. Beim operativen Ertrag (bereinigtes Ebitda) erreiche Metro 2021/22 voraussichtlich die Mitte der Prognosespanne von 150 bis 230 Millionen Euro, kündigte Metro-Chef Steffen Greubel am Freitag an.