Großhändler: Neuer Metro-Chef erwägt Rückzug aus einzelnen Ländern

Greubel will nun im Großhandel mit Lebensmitteln den Wachstumsmotor anwerfen, wie er angekündigt hatte. Dabei will er in der stark fragmentierten Branche neben organischem Wachstum auch auf Zukäufe setzen. "Natürlich werden Akquisitionen eine Rolle spielen", sagte er. Metro hatte zuletzt für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn sowie einen guten Start ins vierte Quartal vermeldet. Die Düsseldorfer hoben ihre Jahresprognose an. Sie profitieren davon, dass in zahlreichen Ländern die Corona-Auflagen für Gastronomie und Tourismus gelockert worden sind.