Großhandel: Metro-Geschäftsjahr endet mit Verlust – 2023 Dividende und Gewinn erwartet

Der Großhandelskonzern Metro will im neuen Geschäftsjahr seinen Umsatz steigern und stellt seinen Aktionären wieder eine Dividende in Aussicht. Für das abgelaufene Jahr 2021/22 (per Ende September) gehen die Anteilseigner indes leer aus. Mittelfristig will Konzernchef Steffen Greubel das Wachstum weiter ankurbeln und hob seine Mittelfrist-Ziele an.