Großhandel: Metro verliert ihren Vorstandschef Olaf Koch

Kretinsky machte in Zuge dessen auch klar, dass er nun den Vorstand Olaf Koch am Zug sehe, den Aktienpreis in die Höhe zu schrauben. Dazu erwarte er zahlreiche Initiativen des Vorstands. Am Freitag lag der Kurs zu Börsenschluss bei rund 8,50 Euro pro Aktie. Im Vorjahr notierte das Papier zur gleichen Zeit etwa sieben Euro höher.