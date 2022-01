Großhandel: Metro will ab 2030 über 40 Milliarden Euro Umsatz machen

Der Großhandelskonzern Metro will sein Online-Geschäft ausbauen und sich stärker auf Profi-Kunden wie Gastronomen und Hoteliers ausrichten. Damit wolle Metro Umsatz und Ertrag ankurbeln, kündigte der neue Metro-Chef Steffen Greubel am Mittwoch in Düsseldorf an. Der Umsatz solle bis 2030 auf über 40 Milliarden Euro und der operative Ertrag (Ebitda) auf über zwei Milliarden Euro wachsen, sagte Greubel.