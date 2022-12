Großhandelskette: Metro verkauft Indien-Geschäft an Reliance-Konzern

Der Großhandelskonzern Metro verkauft sein Geschäft in Indien an den indischen Reliance-Konzern. Die Transaktion, die im März 2023 abgeschlossen sein solle, bewerte Metro Indien mit einem Eigenkapitalwert von umgerechnet 300 Millionen Euro, teilten die Düsseldorfer am Mittwoch mit. Erwartet würde ein Transaktionsgewinn von 150 Millionen Euro.