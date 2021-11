Großhandelskonzern Metro-Chef Steffen Greubel nennt erste Details zur künftigen Strategie

Auch sonst werde es „Veränderungen geben“, kündigte Greubel gegenüber der WirtschaftsWoche an. Dabei stehe „nicht das eine große Projekt im Vordergrund, sondern die vielen Themen im täglichen Geschäft“. So will Greubel „den Umsatzanteil der Metro-Eigenmarken am Sortiment steigern“ und „Kunden aus der Gastronomie mehr Convenience-Produkte anbieten“. Geplant sei zudem der Ausbau des Liefergeschäfts – „und klar: auch das digitale Angebot wird hochgefahren“, so Greubel. „Wir werden den Digitalisierungsgrad des Unternehmens in den kommenden Jahren deutlich ausbauen, um die Kundenbindung zu steigern“, sagte Greubel. „Das ist ein echter Wachstumstreiber für Metro.“