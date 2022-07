Großhandelskonzern: Metro erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose

Der Handelskonzern Metro hebt inmitten steigender Preise seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an. Im abgelaufenen dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 hätten sich die Geschäfte besser entwickelt als erwartet, begründete Metro am Mittwoch den Schritt. Vor allem der Bereich Hotels, Restaurants und Catering (Horeca) sei gut gelaufen, nachdem die Belieferung der Gastronomie in der Coronakrise gelitten hatte.