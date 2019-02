 Großküchen-Ausrüster: China und USA treiben Geschäft bei Rational

MünchenDer Großküchen-Ausrüster Rational wächst dank einer starken Nachfrage aus den USA und China weiterhin kräftig. Mit einem Umsatzplus von elf Prozent auf 778 Millionen Euro landete das Unternehmen aus Landsberg am Lech im vergangenen Jahr genau in der Mitte der eigenen Prognosen (zehn bis zwölf Prozent). Vor allem Zuwächse von mehr als 20 Prozent in Nordamerika und überproportionale Wachstumsraten in China hätten das Geschäft getrieben, teilte Rational am Montag mit.