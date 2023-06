Großrazzia bei Adler Real Estate Diese Deals könnten zum Verhängnis werden

2008 legte Caner die nach dem Fall Jürgen Schneider wohl zweitgrößte Immobilienpleite in Deutschland hin. Danach trat er lange Zeit nicht mehr offiziell am deutschen Immobilienmarkt auf. Insidern und Kennern der Branche zufolge lenkte er jedoch die Geschicke bei Adler mit, auch wenn sein Name in keinem Organigramm und keinem Handelsregister auftauchte. Die Firma hatte dies lange bestritten beziehungsweise Caners Engagement klein geredet. Erst 2021 räumten die Beteiligten ein, dass Caner umfangreich mitmischte.