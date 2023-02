Gründer der „Yale-Liste“ „Diese Unternehmen in Russland sind gierig und feige“

Eine ganze Reihe deutscher Unternehmen, die sich im Frühjahr 2022 auf Ihrer Liste wiederfanden, kritisieren Ihr Vorgehen.

Bei uns melden sich jeden Tag ein Dutzend Unternehmen, um sich zu beschweren. Dann hören wir: „Eure Daten sind falsch. Schaut auf unsere Stellungnahmen und Strategie“. Und manchmal haben sie diese gerade einmal 45 Minuten vorher veröffentlicht. Manche rufen uns vorher an und sagen, dass sie demnächst ihre Position verändern werden und wir schon mal unsere Informationen anpassen sollen. Einige gehen sogar vor Gericht. Wir mussten uns einmal vor einem Richter in 22 Fällen rechtfertigen. Und wir haben jeden einzelnen Streit gewonnen. Manchmal sind wir spät dran und müssen Veränderungen aktualisieren. Aber wir lagen bislang nie falsch.



In Ihrer Datenbank befinden sich Informationen von über 1000 Firmen aus Europa und den USA. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Daten stimmen?

Wir beschäftigen ein Team von 42 Wissenschaftlern. Ein Dutzend von ihnen sprechen auch Deutsch, kommen aus Deutschland. Wir haben auch Muttersprachler für Russisch, Ukrainisch, Polnisch, Französisch, Mandarin, Japanisch und weitere Sprachen. Es gibt auch Leute in Russland vor Ort, die uns über so manch prominenten Süßwarenhersteller und Kleideranbieter Beweise liefern, indem sie Fotos schicken oder dort direkt Waren kaufen und uns zuschicken.



Sehen Sie denn bei den verbliebenen westlichen Unternehmen Risiken, über die diese sich bislang nicht im Klaren sind?

Natürlich, die Risiken sind enorm: finanziell, weil es wegen der Sanktionen sehr schwer geworden ist, Zulieferer im Ausland zu bezahlen. Zudem gehen fast in jedem Sektor die Produktionen rapide zurück, weil Teile fehlen. Den Unternehmen mangelt es an Chips und Elektronik. Wenn sie die kriegen, sind die Waren entweder überteuert eingekauft oder ins Land hineingeschmuggelt. Anders geht es nicht. Kein Unternehmen der Welt ist autark und kann sich mit allem selbst versorgen. Es ist unglaublich schwierig, in Russland Geschäfte zu betreiben. Dazu kommen nicht nur Image-Einbußen im Westen, sondern auch in vielen Ländern Asiens und anderswo. Das ist wahnsinnig!