Gründer kauft fahrrad.de zurück Nun kann René Köhler beweisen, dass er es besser kann als René Benko

Köhler hatte 2003 den Onlinehändler fahrrad.de gegründet, darum herum über die Jahre mit Fleiß und Ehrgeiz mehr als ein Dutzend weiterer Onlineshops zur Internetstore gruppiert – und die Firma schließlich für 50 Millionen Euro an Benko verkauft. Der österreichische Milliardär integrierte Köhlers Firma in seine Sportartikelplattform Signa Sports United (SSU) und brachte das Konstrukt 2021 in New York an die Börse. Doch im vergangenen Jahr häuften sich die Krisen in Benkos Firmengeflechten. Und als die übergeordnete Signa-Holding eine zugesagte Finanzierungszusage von 150 Millionen Euro an die SSU im Sommer 2023 überraschend kündigte, rutschten die SSU-Firmen rasch in die Zahlungsunfähigkeit.