Güterverkehr: Verkehr auf Transsibirischer Strecke nach Brückeneinsturz gestoppt

Ein Teileinsturz einer Brücke nach heftigem Regen hat den Zugverkehr auf der Transsibirischen Eisenbahnstrecke zwischen Moskau und Wladiwostok zum Erliegen gebracht. Dutzende Züge steckten am Freitag auf der 9289 Kilometer langen Bahnlinie fest. Verletzt wurde aber niemand, als ein Teil der Brücke nahe Nischnjaja Kuenga in der Region Transbaikalien östlich des Baikalsees in sich zusammenfiel.