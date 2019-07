Gute Bewertung gegen Bezahlung Der Krieg um die Sterne

Denn nicht nur beim Online-Einkauf, auch bei der Wahl eines Arztes, Hotels oder Restaurants, auf Bewerbungsplattformen und der Wohnungssuche verlassen sich viele Konsumenten inzwischen auf Bewertungen anderer Nutzer. Doch die sind nicht immer authentisch. Rund um den Kauf von Bewertungen sei eine regelrechte Dienstleistungsindustrie mit spezialisierten Agenturen entstanden, berichten Experten. Die Hotelplattform Holidaycheck etwa geht derzeit juristisch gegen einen Anbieter vor, der Hotels im großen Stil zu Top-Bewertungen verholfen haben soll. Dass die vermeintlichen Gäste, überhaupt in den Hotels übernachtet hatten, scheint fraglich. In dem vor dem Landgericht München anhängigen Prozess wurde das Beispiel eines Bewerters angeführt, der innerhalb kürzester Zeit 30 Hotels mit „sechs Super-Sonnen“, der Bestnote auf der Plattform, gekürt haben soll. Insgesamt sei das Unternehmen gegen 68 Hotels vorgegangen, die im Verdacht stehen Bewertungen gekauft zu haben, sagt Holidaycheck-Manager Georg Ziegler. Zudem seien dubiose Bewertungen gelöscht worden und - besonders schmerzhaft für die Auftraggeber - zu den jeweiligen Hotels Warnhinweise eingeblendet worden. Ähnlich versucht die Ärztebewertungsplattform Jameda das Problem in den Griff zu kriegen. Softwareprogramme filtern Einträge im Vorfeld, E-Mail-Adressen und Telefonnummern müssen bei Abgabe eines Nutzerkommentars hinterlegt werden. In Zweifelsfällen und bei Beschwerden würden Mitarbeiter des Portals die Einträge prüfen, sagt Jameda-Chef Florian Weiß. Jeden Tag löscht Jameda nach eigenen Angaben rund 100 Bewertungen aufgrund von Manipulationsversuchen. Das klingt nach einer Vielzahl an Täuschungsmanövern, betreffe am Ende aber nur einen Bruchteil der tatsächlichen rund 2,5 Millionen Bewertungen auf dem Portal, betont Weiß. Auch bei Holidaycheck und bei der Arbeitgeberbewertungsplattform kununu geht man von einer insgesamt geringen Zahl an Fake-Rezensionen aus. Die jedoch können sich um so verheerender auswirken, wenn sich angebliche Top-Hotels als heruntergekommene Absteigen entpuppen, oder der als sympathisch gepriesene Vorgesetzte als wahrer Job-Tyrann.