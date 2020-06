„Gute Umsatzentwicklung“ in Deutschland Ikea zieht Kurzarbeit-Anzeige zurück

Durch die Schließung der Einrichtungshäuser sei zunächst ein Umsatzeinbruch von rund 90 Prozent entstanden. „Diesen konnten wir durch einen verstärkten Fokus auf das Online-Geschäft auf rund 70 Prozent reduzieren“, so der Deutschland-Chef. Seit dem 13. Mai seien alle Geschäfte in Deutschland wieder geöffnet. „Sehr zufrieden“, ist Balslev: „Wir verzeichnen derzeit eine gute Umsatzentwicklung.“ Nähere Zahlen könne er aber nicht nennen.



In anderen Ländern erstattet der schwedische Möbelkonzern bereits ausgezahlte Staatshilfen zurück. Nach einem Bericht der „Financial Times“ laufen entsprechende Gespräche des Konzerns bereits in Belgien, Kroatien, Tschechien, Irland, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien und den USA.



