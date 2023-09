Haba-Insolvenz So geht es jetzt beim Spielzeughersteller Haba weiter

Mit der Haba Sales GmbH & Co. KG hat am Dienstag eine Kerngesellschaft der Unternehmensgruppe beim Amtsgericht Coburg ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Bei der Insolvenzvariante bleibt die bisherige Geschäftsführung im Amt, wird in der Regel aber von einem externen Sanierungsspezialisten unterstützt und von einem gerichtlich bestellten Sachwalter überwacht. Im Fall von Haba übernimmt Tobias Sorg von der Kanzlei dmp solutions die Sachwaltung, während Mucha die operative Sanierung als Generalbevollmächtigter steuert. Kein einfacher Job.