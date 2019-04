Hackerangriff auf Bayer Die vorhersehbare Rache von „Winnti“

Aus vielen Gesprächen während der Recherchen für die WirtschaftsWoche-Titelstory „Im Auge des Sturms“ weiß ich: Schon während der Abwehrschlacht bei Thyssenkrupp war allen beteiligten IT-Sicherheitsexperten klar, dass sich Winnti nicht so einfach aus Deutschland verjagen lässt. Entweder, so die eine, oft geäußerte Vermutung, sind sie in ihrer Hacker-Ehre so verletzt, dass sie versuchen, ein zweites Mal bei Thyssenkrupp einzudringen. Das ist offenbar nicht geschehen. Oder, so das zweite Szenario: sie suchen sich ein neues Ziel und weichen auf ein anderes deutsches Unternehmen aus. Genau das ist dann auch passiert. Was liegt da näher, als sich einen Gesellschafter der Firma auszusuchen, die mitgeholfen hat, Winnti bei Thyssenkrupp zu eliminieren.