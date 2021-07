Hackerangriff: Cyberattacke in USA und Schweden – Kassen in 800 Supermärkten blockiert

Ziel des Angriffs in Schweden war der Nachrichtenagentur TT zufolge eine in vielen Unternehmen genutzte Software des US-Anbieters Kaseya. Dieser hatte bereits am Freitag erklärt, seine Software VSA sei möglicherweise gehackt worden. Das Tool wird von IT-Dienstleistern genutzt, um die Computersysteme von Firmenkunden zu verwalten. Kaseya empfahl VSA-Nutzern, ihre Server umgehend abzuschalten.