Händler aus China: Aldi muss sich vor Alibaba fürchten

Die Basis für eine Expansion in Europa wird gerade gelegt. JD.com hat ein Büro in Paris eröffnet und angekündigt, eine Milliarde Euro in den Aufbau eines Logistiknetzes in Frankreich zu investieren. Konkurrent Alibaba wird in Bulgarien ein zentrales Versandlager errichten, von wo er den gesamten europäischen Markt bedienen kann. Mindestens 13 Milliarden Euro will Alibaba in den kommenden fünf Jahren in die globale Expansion stecken.