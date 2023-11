Hafenbetreiber: 450 Millionen Euro frisches Eigenkapital – HHLA stellt sich nach Zusagen hinter MSC-Einstieg

Auch werde MSC dem Vorstand nicht in die Investitionsplanung hereinreden, hieß es in der Mitteilung. Die Modernisierung des Containerterminals in Hamburg, die allein in den Jahren 2025 bis 2028 775 Millionen Euro kosten soll, sei damit gesichert. MSC und die Stadt stünden hinter der Strategie des Vorstands. Es gebe aber noch ausstehende Punkte, die in den nächsten Wochen verbindlich mit den beiden künftigen Großaktionären geregelt werden sollten, erklärte Titzrath.