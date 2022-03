Hamsterkäufe und Lieferengpässe Onlinebestellungen von Speiseöl, Nudeln, Reis und Mehl ziehen stark an

„Seit Beginn des Ukraine-Krieges verzeichnen wir einen enormen Nachfrageanstieg nach Produkten, für deren Herstellung Weizen beziehungsweise Ölsaaten benötigt werden“, sagte Idealo-Experte Florian Kriegel dem Magazin. „So hat sich etwa die Nachfrage nach Weizenmehl in den vergangenen Wochen mehr als verdreißigfacht. Auch Sonnenblumenöl ist aktuell über dreihundertmal so gefragt wie noch vor Kriegsausbruch.“ Deutsche Onlinekäufer scheinen „kurioserweise“ auch „wieder vermehrt Toilettenpapier zu kaufen“, heißt es in der Idealo-Auswertung. Verglichen wurde jeweils die Nachfrage am 23. Februar 2022 (Tag vor Kriegsbeginn) mit der am 15. März 2022.