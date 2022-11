Handel: Großhändler Metro steht vor Verkauf des Indien-Geschäfts

Der Großhandelskonzern Metro steuert auf einen Verkauf seines Geschäfts in Indien zu. Der Düsseldorfer Konzern prüfe „strategische Optionen“ für das dortige Geschäft und befinde sich in „fortgeschrittenen Gesprächen“ über einen Verkauf, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag auf Nachfrage.