Handel: Messe München setzt nur noch auf Hybridmessen mit Digitalangebot

Die Münchner Messe setzt nach der Corona-Pandemie verstärkt auch auf digitale Angebote. Ab sofort würden alle Messen als Hybridveranstaltungen umgesetzt, sagte Messechef Klaus Dittrich am Mittwoch. „Wir haben in der Zeit des Lockdowns gelernt, dass unsere Veranstaltungen nur in Kombination mit digitalen Formaten eine Zukunft haben. Dies gilt vor allem in Zeiten, wo nach wie vor Restriktionen im internationalen Reiseverkehr bestehen.“