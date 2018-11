Handel mit Gebrauchtwaren Wird Second Hand zum Megatrend?

Viele junge Menschen wollen sich individuell kleiden. Sie nutzen Second-Hand für ihre Kreativität. Bild: dpa Bild:

Nachhaltig, individuell und günstig: Second Hand ist auf dem Vormarsch - heißt es seit Jahren. Flohmärkte und Gebrauchtwaren-Plattformen gibt es wie Sand am Meer. Doch hält der Trend, was er verspricht?