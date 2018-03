Handel mit Russland: Deutsche Wirtschaft hofft auf Aufschwung

Die deutsche Wirtschaft rechnet 2018 trotz der Sanktionen wegen der Ukraine-Krise mit einem deutlichen Aufschwung des Russland-Geschäfts. In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage unter 141 in Russland engagierten Unternehmen prognostizierten mehr als drei Viertel eine positive Entwicklung der dortigen Wirtschaft. Knapp zwei Drittel beurteilten zudem die Entwicklung des Geschäftsklimas seit Anfang 2017 positiv.