Handel: Sport-Filialist Sportscheck bekommt britischen Eigentümer

„Die Übernahme ermöglicht es Frasers, seine Präsenz in Deutschland auszubauen, einem der größten Sportartikel-Märkte in Europa.“ Sportscheck sei ein großer Schritt für Frasers auf dem Weg zum größten Sporthändler in Europa. Der neue Eigentümer versprach, in die Ladenkonzepte, in das Online-Geschäft und die Beziehungen zu Markenherstellern zu investieren. Frasers verwies auf die Partnerschaft seiner Sport-Kette Sports Direct mit den Marktführern Nike und Adidas. Adidas-Chef Björn Gulden sagte Frasers in der Mitteilung die Unterstützung seitens des fränkischen Sportartikelriesen zu.