Handel Verdi droht mit Warnstreiks im Einzelhandel noch vor Weihnachten

Im festgefahrenen Tarifstreit des Einzelhandels erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck und kündigt Streiks vor Weihnachten an. Der Verdi-Bundesvorstand ruft die Beschäftigten zu Arbeitskampf-Aktionen zwischen Donnerstag und Samstag vor Weihnachten auf. "Wer Streiks unmittelbar vor Heiligabend verhindern will, muss an den Verhandlungstisch zurückkehren", sagte Verdi-Chef Frank Werneke am Freitag. Die rund 3,1 Millionen Beschäftigten warteten seit Monaten auf einen Abschluss. Der Arbeitgeberverband HDE nannte sein jüngstes Angebot von der Höhe her historisch. "Es bedeutet für die Unternehmen das Ende der Fahnenstange - daran ändern auch Streiks in der Weihnachtszeit nichts", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. "Durch ein beschädigtes Weihnachtsgeschäft werden zukünftige Bewegungsspielräume bei der Vergütung deutlich limitiert."