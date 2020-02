Handel Wie Osteuropa den Binnenmarkt ignoriert

Zumal es weitere wettbewerbsbeschränkende Regelungen gibt, die bislang geplant sind, aber noch keine Anwendung finden. So will beispielsweise Rumänien vorschreiben, dass die großen Supermärkte im Land mindestens 51 Prozent ihrer Waren aus heimischer Produktion anbieten müssen. Die Europäische Kommission hat deswegen bereits 2017 ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, seitdem laufen Gespräche.



Und in Polen hat die Regierung unter anderem eine Einzelhandels-Umsatzsteuer von bis zu 1,4 Prozent (bei einem monatlichen Umsatz eines Handelsunternehmens von mehr als etwa 40 Millionen Euro) verabschiedet, quasi eine zweite Umsatzsteuer – was der EU-Mehrwertsteuer-Richtlinie widerspricht.



Im Frühjahr 2020 werde die Europäische Kommission voraussichtlich eine Bewertung der verbleibenden Hindernisse im Binnenmarkt und Lösungsmöglichkeiten vorlegen, schreibt das Wirtschaftsministerium in seiner Antwort. Darauf hofft auch der HDE: „Wir setzen auf Binnenmarktkommissar Breton“, sagt Hauptgeschäftsführer Genth.