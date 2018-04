Handelskonzern: Aufsichtsratschef Michael Otto schließt Börsengang der Otto Group aus

Früheren Angaben zufolge soll der Partner bei der internationalen Expansion helfen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs sucht einen Käufer. Otto hält 94 Prozent der Anteile an About You. Zudem sind Pro Sieben Sat.1 und das Berliner Start-up German Media Pool beteiligt. Laut „Börsen-Zeitung“ kam About You in einer ersten Finanzierungsrunde auf eine Firmenbewertung von 320 Millionen Euro.