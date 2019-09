Handelskonzern: Frühere Kaufhof-Mutter HBC schreibt weiter tiefrote Zahlen

Der nordamerikanische Handelskonzern Hudsons's Bay (HBC) schreibt in seinem Europa-Geschäft rund um den Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof weiter tiefrote Zahlen. Der Anteil an den Verlusten im europäischen Handelsgeschäft, zu dem neben Karstadt und Kaufhof auch Warenhäuser in den Niederlanden und Belgien gehören, summierte sich im zweiten Quartal für HBC auf umgerechnet rund 48 Millionen Euro, teilten die Nordamerikaner am Donnerstag mit.