Handelskonzern: Großaktionär Kretinsky will Macht im Metro-Aufsichtsrat ausbauen

Der Metro-Großaktionär Daniel Kretinsky will einen weiteren Vertreter in den Aufsichtsrat des Düsseldorfer Großhandelskonzerns entsenden. Roman Silha, Manager der Kretinsky-Holding EPGC, wird der Hauptversammlung zur Wahl in das Kontrollgremium vorgeschlagen, wie aus der am Freitag veröffentlichten Einladung zur Metro-Hauptversammlung am 19. Februar hervorgeht. Kretinsky kontrolliert knapp über 40 Prozent der Metro-Anteile.