Handelskonzern: Großhändler Metro will bis 2040 klimaneutral werden

Der Lebensmittel-Großhändler Metro will ab 2040 klimaneutral arbeiten. Metro plane zur Erreichung des Ziels Investitionen von rund 1,5 Milliarden Euro, die vor allem in die Erneuerung von Energie-, Kälte- und Wärmeinfrastruktur fließen sollen, wie der Düsseldorfer Konzern am Montag mitteilte. Metro wolle etwa Energie sparen, Photovoltaikanlagen ausbauen und die Dienstwagenflotte auf Elektrofahrzeuge umbauen.