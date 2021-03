Handelskonzern Konzernchef Birken: Otto Group erreicht Umsatzziel zwei Jahre früher

Durch den hohen Onlineanteil sei die Gruppe im vergangenen Jahr gut durch die Coronakrise gekommen und konnte „mit den meisten Gesellschaften deutlich wachsen“, so Birken. „Unsere Kerngesellschaft otto.de hat sogar ein Plus von rund 30 Prozent geschafft“. Dies sei „ein neuer Rekord“. Auch der Onlinemodehändler About You, der als Kandidat für einen Börsengang gilt, habe sich „hervorragend entwickelt“ und „wir prüfen fortwährend alle strategischen Möglichkeiten“. Das schüre IPO-Spekulationen, „aber ich will Marktgerüchte nicht kommentieren“, so Birken. Sollte das Unternehmen an die Börse gehen, würde der Otto-Chef privat allerdings „definitiv bei About You investieren“. Das Unternehmen sei „hervorragend aufgestellt und extrem wachstumsstark“, sagte Birken.