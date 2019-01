 Handelskonzern: Lateinamerika-Zukäufe bescheren Carrefour erfolgreiches viertes Quartal

Im Gesamtjahr legte das Geschäft demnach um 1,4 Prozent auf rund 85,2 Milliarden Euro zu. Insgesamt entwickelte sich das Geschäft in Südamerika stark. In Asien gingen die Umsätze dagegen deutlich zurück, während sich das Geschäft in Europa mäßig entwickelte. In Frankreich blieben die Umsätze im Schlussquartal trotz der negativen Folgen der Proteste stabil. Im Gesamtjahr ergab sich dort ein leichter Zuwachs.