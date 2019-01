 Handelskonzern: Metro sieht Abwärtstrend in Russland gebremst – Verkaufsobjekt Real mit sinkendem Umsatz

Insgesamt sank im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 vor allem wegen Währungseffekten etwa durch den schwachen Rubel der Umsatz leicht um 0,6 Prozent auf acht Milliarden Euro. In lokaler Währung stiegen die Erlöse um 2,1 Prozent. Bereinigt um Eröffnungen und Schließungen von Märkten belief sich das Umsatzplus auf 2,3 Prozent. Vor allem in Asien und Osteuropa – mit Ausnahme Russlands - konnte Metro zulegen.

Bei der zum Verkauf gestellten Supermarkt-Kette Real lief es indes weniger rund. Sie verbuchte im ersten Quartal einen Umsatzrückgang. Das flächenbereinigte Minus lag hier bei 0,5 Prozent. Koch will Metro auf das Geschäft rund um die Großmärkte konzentrieren. Er hatte Real deshalb mit den rund 280 Filialen und etwa 34.000 Mitarbeitern ins Schaufenster gestellt. Bis spätestens Ende Juni soll die Kette verkauft sein.

Gelingt Koch dies, dürfte das auch den neuen Metro-Großaktionär Daniel Kretinsky freuen. Der unter anderem durch Investitionen in die klimaschädliche Braunkohle reich gewordene Tscheche hatte mit seinem Einstieg für Übernahme-Spekulationen gesorgt.