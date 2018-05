Handelskonzern: Probleme in Russland verhageln Metro das Quartal

DüsseldorfDie Probleme in seinem Russland-Geschäft haben dem Handelskonzern Metro das zweite Quartal verhagelt. „Die Geschäftsentwicklung in Russland und negative Wechselkurseffekte haben Umsatz und Ergebnis stark belastet“, räumte Metro-Chef Olaf Koch am Dienstag in Düsseldorf ein. Mit einer neuen Preispolitik, stärkeren Verkaufsinitiativen sowie einer besseren Unterstützung für unabhängige Einzelhändler versuche der Konzern, das Ruder herumzureißen.