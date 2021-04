Handelskonzern: Steinhoff bringt Billigmarkt-Tochter Pepco an Warschauer Börse

Der angeschlagene südafrikanische Handelsriese Steinhoff will seine Billigläden in Osteuropa und Großbritannien in den nächsten Wochen an die Warschauer Börse bringen und damit seine Gläubiger befriedigen. Steinhoff habe sich für Warschau und damit gegen London als Börsenplatz für Pepco entschieden, teilte das Unternehmen am Montag in Stellenbosch bei Kapstadt mit.