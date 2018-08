Handelskonzern: Tengelmann steigert Umsatz dank Kik und Obi

Der Textildiscounter Kik, der inzwischen mehr als 3500 Filialen in zehn europäischen Ländern betreibt, steigerte seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 2,8 Prozent auf zwei Milliarden Euro. Die Baumarktkette Obi setzte in 655 Märkten in elf Ländern knapp 6,2 Milliarden Euro um, ein Plus von 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Außerdem ist Tengelmann noch als Wagniskapitalgeber an zahlreichen Internet-Start-Ups beteiligt und entwickelt mit der Immobilientochter Trei Real Estate Wohnimmobilien und Fachmarktzentren.