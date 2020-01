Handelskonzern: Vor Real-Verkauf: Metro steigert Umsatz leicht – und hält an Prognose fest

Der flächenbereinigte Konzernumsatz sei im ersten Quartal 2019/20 um ein Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, teilte Metro am Mittwoch in Düsseldorf mit. Der Gesamtumsatz stieg – unterstützt durch positive Währungseffekte – um 2,2 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro. In Russland schrumpfte der flächenbereinigte Umsatz um 5,3 Prozent, vor Jahresfrist hatte der Konzern dort noch ein Minus von 6,3 Prozent verzeichnet.