Handelskonzern: Zeitplan für Verkauf der Metro-Tochter Real wackelt

Real ist aber nicht die einzige Transaktion, an der der Metro-Chef arbeitet: Für die Aktivitäten des Düsseldorfer Konzerns in China sucht er einen Partner. Metro ist hier bereit, einen Mehrheitsanteil abzugeben. Hier sollten Interessenten Insidern zufolge bis zum Ende dieser Woche finale Offerten einreichen. Beide Transaktionen sollen Koch zufolge mindestens eine Milliarde Euro in die Kassen der Metro spülen.