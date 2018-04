Handelskrieg: Warum US-Autos in Europa Ladenhüter bleiben werden

Autohausbesitzer Hix war Vielzylinder-Fan, bevor er Geschäftsmann wurde. In den Achtzigerjahren arbeitete er als Anlagentechniker, reiste um die Welt und war oft monatelang auf Montage bei komplexen Industriebaustellen. Oft ging es in die USA, und irgendwann hatten es ihm die Autos dort so sehr angetan, dass er sich in Deutschland einen US-Wagen bestellte. Das dauerte zwar eine Weile und kostete viel Geld, aber als die Leidenschaft einmal geweckt war, spielte das keine Rolle mehr. Umso mehr traf es ihn ein paar Jahre später, als der Händler seines Vertrauens pleiteging. Wie sollte er jetzt an seine schönen Autos kommen, fragte sich Hix. Und fand gleich die Antwort: Selbermachen. So wurde aus dem Fan ein Importeur und Autohändler, der heute knapp 300 Fahrzeuge im Jahr verkauft und damit mehr als 15 Millionen Euro Umsatz im Jahr macht.