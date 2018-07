Handelsstreit: WTO-Chef Azevêdo hat Angst um die Weltwirtschaft

Der Chef der Welthandelsorganisation (WTO), Roberto Azevêdo, hat vor ernsthaften Konsequenzen neuer Handelsschranken gewarnt. „Neue Hemmnisse bedrohen Wachstum, Arbeitsplätze und die Erholung der Weltwirtschaft“, sagte er am Mittwoch vor der Vereinigung der UN-Presse in Genf. „Ich fürchte um den Handel, um Arbeitsplätze, Kaufkraft und Gehälter. Wenn wir diesen Weg weitergehen, werden wir in jedem Land eine Konjunkturabschwächung sehen“, warnte er. Politiker müssten erkennen, dass die Wurzel einer solchen Entwicklung das Ersticken des internationalen Handels ist.