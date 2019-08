Handelsunternehmen: Tengelmann steigert Umsatz um fast fünf Prozent

Die Baumarktkette Obi habe 2018 ihre Marktführerschaft in der Do-it-Yourself-Branche in Zentraleuropa weiter ausgebaut und den Umsatz um 5,5 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro gesteigert. Auch der Textildiscounter Kik habe mit dem Eintritt in neue Märkte in Mittel- und Osteuropa die Weichen für weiteres Wachstum gestellt.