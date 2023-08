Hannovers OB über Lars Windhorst „Er spricht sehr viel, ist sehr wortgewandt. Er ist schwer zu greifen“

Was hat er versprochen, als er 2019 das Ihme-Zentrum übernahm?

Er hat immer deutlich gemacht, dass er hier ein Geschäft machen will. Aber er hat gesagt, dass sein Geschäftsmodell sich mit den Interessen der Stadt und der Stadtgesellschaft deckt. Er hat tolle Bilder gezeigt: Das Ihme-Zentrum sah plötzlich aus wie das Burj Khalifa in Dubai – völlig verglast, alles sollte super werden. Er hat Investitionen versprochen, um eine Wertsteigerung zu erzielen. Er hat immer deutlich gemacht, dass er das Objekt irgendwann verkaufen will – aber die Geschichte zwischen Einstieg und Verkauf sollte mit Investitionen verknüpft sein. Das war genau das, was die Stadt immer wollte. Er war der weiße Ritter für viele – mir war das suspekt. Und es hat sich schnell als großer Irrtum herausgestellt. Er hat zugesagte Fristen zur Sanierung nicht eingehalten und zahlt jetzt auch das Hausgeld für die Immobilie nicht.