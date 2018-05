Haribo: Bonn ist nicht mehr die Goldbären-Hauptstadt

Die Entscheidung für den Umzug hatte das Unternehmen schon vor mehreren Jahren getroffen, da am Stammsitz in Bonn Platz für weiteres Wachstum fehlte. Betroffen waren rund 400 Mitarbeiter der Hauptverwaltung. In Grafschaft betreibt Haribo bereits ein Logistikzentrum. In den nächsten Monaten soll dort auch ein neues Produktionswerk in Betrieb gehen.