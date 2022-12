Harte Verhandlungspartner „Argumente können Sie sich bei Verhandlungen sparen“

Statt friedlicher Einigungen gab es zuletzt häufig Auslistungen durch den Handel oder Lieferstopps von der Industrie. Darunter leiden dann beide Seiten. Warum fällt es so schwer, Lösungen am Verhandlungstisch zu finden?

Da spielen unterschiedliche Dynamiken eine Rolle. Zum einen möchte die Handelsseite demonstrieren, dass sie das maximal Notwendige tut, um den Preisanstieg abzufedern. Das ist ein Signal, das nicht nur an die Gegenseite gesendet wird, sondern auch an die eigenen Kunden und Gesellschafter. Zum anderen stehen die Industrievertreter unter Zugzwang und müssen Kostensteigerungen weitergeben und ihren Anteilseignern beweisen, dass sie ihrerseits nichts unversucht lassen, um die Margen zu retten. Daraus ergibt sich schnell eine Eskalationsspirale. Beide Seiten versuchen klarzustellen, wo ihre roten Linien verlaufen und schießen dabei manchmal auch über das Ziel hinaus. Im Worstcase fährt man sich fest und kommuniziert am Ende nur noch über Anwälte, was eine Einigung dann oft noch zusätzlich blockiert.